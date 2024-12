המשקיף הוא פאסיבי, חששן, ואין לו שליטה וידע. הוא תמיד יסתמך על המילה של אחרים, אבל לא יודע להחליט בעצמו אם לשים כסף על עסקה או לברוח. המשקיף תמיד חושש כשהוא צריך לבחור GO או NO GO לגבי העסקה הבאה, או שהוא סומך בעיניים עצומות על אנשים אחרים – ונכווה.